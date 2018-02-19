Стало известно, сколько ВКС России уничтожили боевиков в Сирии

За время активного этапа военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России уничтожили 60 тысяч боевиков, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Ликвидировано 60 тысяч боевиков, в том числе около трех тысяч выходцев из Российской Федерации», – заявил он.

Кроме того, уничтожена финансово-экономическая структура террористов, которая позволяла им получать от продажи нефтепродуктов не менее трех миллионов долларов США в день.

По словам Шаманова, в начале российской военной операции экстремисты контролировали свыше 70% территории Сирии, на сегодняшний день под их контролем остается менее 10%.