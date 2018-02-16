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Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях

Константин Тигров
00:25 16.02.2018
Российские снайперы морской пехоты отрабатывают навыки поражения целей ночью.
Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях
Фото: Минобороны РФ

В рамках планового сбора военнослужащие отдельной снайперской роты из соединения морской пехоты Балтфлота отработали спецзадачи в ночных условиях на полигоне Хмелевка.

Военнослужащие совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В целях развития внимательности у снайперов во время практической стрельбы для подразделений постоянно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

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