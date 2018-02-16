Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях

В рамках планового сбора военнослужащие отдельной снайперской роты из соединения морской пехоты Балтфлота отработали спецзадачи в ночных условиях на полигоне Хмелевка.

Военнослужащие совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В целях развития внимательности у снайперов во время практической стрельбы для подразделений постоянно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.