Лучшие экипажи Т-72Б3 прошли этап отбора на «Танковый биатлон»

В Южном военном округе завершился первый этап отбора на всеармейский конкурс «Танковый биатлон».

Из 100 экипажей Т-72Б3 отбор прошли 30 лучших. В первую очередь они проявили себя на скоростных трассах полигона, преодолевали змейки, косогоры, колейные мосты и рвы.

Огневая работа экипажей на этот раз впервые включала такие сложные элементы, как фланговая стрельба и уничтожение мишеней, появляющиеся на короткий период. Второй этап конкурса состоится уже в этом месяце.