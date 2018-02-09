Сергей Шойгу назвал лучший КВН в стране

Кубок министра обороны среди довузовских учебных заведений разыгрывался по правилам большого КВН, как в Высшей лиге, только в жюри не было Юлия Соломоновича Гусмана, а значит, и табличек с оценкой два балла.

В финале участвовали восемь команд – суворовцы, юнармейцы, воспитанники и воспитанницы из разных городов страны. Оценки им ставили олимпийские чемпионы, народные артисты, известные телеведущие.

Мастер-класс, как шутить с серьезным выражением лица, продемонстрировали суворовцы из Ульяновского десантного училища.

«Чувство юмора у десантника, как ядерное оружие у Северной Кореи: никто не знает, есть оно или нет, но все в напряжении», – шутили кадеты.

Ребята не только юморили, но и отлично пели, а также снимали смешные видеоролики.

В военном КВН уже появились традиции: одна из них – специальные призы от министра обороны. На сцену для награждения Сергей Шойгу вышел вместе с президентом Международного союза КВН Александром Масляковым, который рассказал, чем ему запомнилась финальная игра.

«Сегодня, как, может, ни в одной игре, ребята искренне, честно и преданно говорили о любви к Родине. О той счастливой возможности, которая есть у каждого из них, – закончив учебное заведение, защищать великую Россию», – сказал Масляков.

Капитану одной из команд он подарил свой галстук. Участникам игры достались также фуражка и часы с руки Сергея Шойгу. По словам министра обороны, военный КВН получился не только патриотичным, но и по-настоящему смешным.

«Мы изначально приняли решение, что у нас в стране лучшей медициной будет военная медицина, лучшим образованием – военное образование, и мы к этому идем, мы уже рядом с тем, чтобы лучшим КВН стал военный КВН», – объявил Шойгу.

Главный приз получила команда пансиона воспитанниц военного ведомства. Кубок министра они завоевали уже в третий раз. Прервать череду побед этой чисто женской команды суворовцы, кадеты и юнармейцы со всей страны попытаются теперь в следующем году.