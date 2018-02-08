В результате удара США по сирийским ополченцам 25 человек получили ранения

В последние дни в ряде сирийских населенных пунктов, куда возвращаются мирные жители, учащаются обстрелы сирийских правительственных войск со стороны боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ*.

Вчера, 7 февраля, с целью выявления и уничтожения бандгруппы одним из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводились разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба. Ополченцы при выполнении задачи подверглись обстрелу из минометов и РСЗО, после чего удар по ним нанесли вертолеты возглавляемой США «международной коалиции».

В результате обстрела были ранены 25 сирийских ополченцев.

После проведенных на авиабазе Хмеймим переговоров российского командования с представителями штаба сил «международной коалиции» сторона США заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем американских военных и Сирийских демократических сил.

Причиной происшествия стали не согласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев.

В этом районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор российских военнослужащих нет.

Произошедший инцидент вновь продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил Соединенных Штатов в Сирии является не борьба с террористической группировкой ИГИЛ*, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, которые принадлежат только САР.

*Деятельность террористической группировки ИГИЛ запрещена в России