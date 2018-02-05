Военнослужащих подключили к уборке снега в Московском регионе

Военнослужащие ЗВО продолжили расчищать территории вокруг школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов вблизи мест дисклокации воинских частей, сообщили в пресс-службе округа.

«В настоящее время в ликвидации последствий снегопада задействованы военнослужащие Семеновского и Преображенского полков, Севастопольской мотострелковой бригады, Таманской и Кантемировской дивизий», – уточнили военные.

Решение об оказании помощи принято командующим войсками ЗВО генерал-полковником Андреем Картаполовым по обращению глав некоторых районов Москвы и Московской области.

Ранее к ликвидации последствий снегопада в Московском регионе привлекалось до 100 военнослужащих округа и три единицы спецтехники. В Красногорском районе они расчистили около 60 километров дорог общего пользования.