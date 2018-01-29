Пакистан примет участие в российских учениях ШОС

Пакистан будет участвовать в сентябре в Международных антитеррористических учениях под эгидой Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2018», заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Кази Халилулла.

«Мы придаем значение мероприятиям ШОС. В связи с этим приняли участие в первом раунде экспертных переговоров, относящихся к учениям "Мирная миссия-2018". Мы намерены участвовать в них", - сказал Халилулла.

В июне прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ожидает участия Пакистана и Индии в учениях «Мирная миссия-2018».

«Началась подготовка к очередному учению, которое пройдет в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана», – сказал министр.

Накануне глава минобороны Пакистана Хурам Дастгир Хан заявил интервью газете «Файнэншл таймс», что за новыми военными поставками страна обратится к России, Китаю, а также к Европе в свете текущей американской критики.

«За последние три года мы уже купили несколько российских вертолетов. Это то, что мы называем региональным переориентированием внешней политики и безопасности Пакистана. Это происходит из-за неудачного выбора, который США продолжают делать», - сказал чиновник.

Ранее Вашингтон заявил о прекращении финансовой помощи Пакистану из-за «недостаточных мер властей в вопросе борьбы с терроризмом».