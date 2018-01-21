В Вооруженных Силах РФ отмечают 317 лет со дня образования Инженерных войск

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 317 лет со дня образования Инженерных войск.

В настоящее время инженерные войска ВС РФ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений.

Основой состава инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, которые требуют специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск.

Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов.

В результате проведенного за последние четыре года комплекса мероприятий удалось повысить долю современных образцов средств инженерного вооружения до 65 %.

В 2017 году инженерной техники поставлено в войска более 750 единиц.

В войска поставляются современные средства инженерного вооружения такие, как средства инженерной разведки: миноискатели различных типов ИМП-С2, ИНВУ-3М, ПИПЛ, ППО-2И, георадары ОКО-2, глубинные металлодетекторы МГ-1И, переносные магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, комплекты инженерно-наблюдательного поста.

Также поставляются средства преодоления минно-взрывных заграждений и препятствий: бронированные машины разминирования БМР-3МА со сплошным минным тралом ТМТ-С, колейные минные тралы ТМТ-К с кран-манипуляторами КМВ-10В, мобильные инженерные комплексы разминирования, общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, ОВР-3Ш.

Кроме того, в войска поступают современные средства инженерного вооружения преодоления водных преград; полевого водообеспечения; фортификационные сооружения промышленного изготовления; электротехнические средства; механизации земляных работ; средства общего назначения; средства скрытия и имитации; робототехнические средства разминирования и пожаротушения; инженерные боеприпасы.

Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

Возрастание роли инженерных войск предопределило отделение их от артиллерии и создание самостоятельного рода войск со своим органом управления и центром для подготовки кадров, что было осуществлено в начале XIX века.

В годы Великой Отечественной войны государственных наград и почетных наименований удостоены 969 инженерных соединений и частей, 196 из которых стали гвардейскими. За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 655 воинов-инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 г., при обороне Севастополя (1854-1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и Первой мировой войны (1914-1918).

Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий в Афганистане, в разрешении конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру.

Также военные инженеры - специалисты Международного противоминного центра выполняли гуманитарные операции в Сирийской Арабской Республике.