Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Вооруженных Силах РФ отмечают 317 лет со дня образования Инженерных войск

Роман Захаров
05:00 21.01.2018
История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 317 лет со дня образования Инженерных войск.

В настоящее время инженерные войска ВС РФ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений.

Основой состава инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, которые требуют специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск.

Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов.

В результате проведенного за последние четыре года комплекса мероприятий удалось повысить долю современных образцов средств инженерного вооружения до 65 %.

В 2017 году инженерной техники поставлено в войска более 750 единиц.

В войска поставляются современные средства инженерного вооружения такие, как средства инженерной разведки: миноискатели различных типов ИМП-С2, ИНВУ-3М, ПИПЛ, ППО-2И, георадары ОКО-2, глубинные металлодетекторы МГ-1И, переносные магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, комплекты инженерно-наблюдательного поста.

Также поставляются средства преодоления минно-взрывных заграждений и препятствий: бронированные машины разминирования БМР-3МА со сплошным минным тралом ТМТ-С, колейные минные тралы ТМТ-К с кран-манипуляторами КМВ-10В, мобильные инженерные комплексы разминирования, общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, ОВР-3Ш.

Кроме того, в войска поступают современные средства инженерного вооружения преодоления водных преград; полевого водообеспечения; фортификационные сооружения промышленного изготовления; электротехнические средства; механизации земляных работ; средства общего назначения; средства скрытия и имитации; робототехнические средства разминирования и пожаротушения; инженерные боеприпасы.

Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

Возрастание роли инженерных войск предопределило отделение их от артиллерии и создание самостоятельного рода войск со своим органом управления и центром для подготовки кадров, что было осуществлено в начале XIX века.

В годы Великой Отечественной войны государственных наград и почетных наименований удостоены 969 инженерных соединений и частей, 196 из которых стали гвардейскими. За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 655 воинов-инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 г., при обороне Севастополя (1854-1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и Первой мировой войны (1914-1918).

Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий в Афганистане, в разрешении конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру.

Также военные инженеры - специалисты Международного противоминного центра выполняли гуманитарные операции в Сирийской Арабской Республике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые объяснили движение мыслей в мозгу человека
Дата21.01.2018, 08:33
Ученые объяснили движение мыслей в мозгу человека
В Вооруженных Силах РФ отмечают 317 лет со дня образования Инженерных войск
Дата21.01.2018, 05:00
В Вооруженных Силах РФ отмечают 317 лет со дня образования Инженерных войск
Емельяненко прокомментировал лишение Макгрегора пояса UFC
Дата20.01.2018, 13:00
Емельяненко прокомментировал лишение Макгрегора пояса UFC
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Дата18.01.2018, 14:00
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Вторая жизнь «лисьей гончей»: репортаж из цеха, где модернизируют МиГ-31
Дата19.01.2018, 19:27
Вторая жизнь «лисьей гончей»: репортаж из цеха, где модернизируют МиГ-31
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Дата18.01.2018, 10:22
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
07:50 В стране и мире
Видео
Спецназ Афганистана прибыл к атакованному террористами отелю в Кабуле
07:20 В стране и мире
В США разбился военный вертолет, есть жертвы
05:39 В стране и мире
Госдеп сократил обновления русскоязычного аккаунта в Twitter
03:06 В стране и мире
Видео
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Сибири и Приморье
02:02 Спорт
Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
«АвтоВАЗ» изменил комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina
«АвтоВАЗ» изменил комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina
В США вышел в прокат фильм-нарезка с видеорегистраторов РФ
В США вышел в прокат фильм-нарезка с видеорегистраторов РФ
Корова впервые увидела снег и начала танцевать: видео Видео
Корова впервые увидела снег и начала танцевать: видео
В Италии обладателем наследства в 30 тысяч евро стал кот
В Италии обладателем наследства в 30 тысяч евро стал кот
Ученые разработали технологию диагностики ранней стадии рака
Ученые разработали технологию диагностики ранней стадии рака
Российские С-400 «Триумф» опаснее, чем вы думали - National Interest
Российские С-400 «Триумф» опаснее, чем вы думали - National Interest
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.