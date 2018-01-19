На российской военной базе в Армении идут полевые экзамены

На российской военной базе в Армении полным ходом идут полевые экзамены. Командиры батальонов и их заместители показывают на сколько хорошо владеют теоритическими знаниями и как умеют применять их на практике.

На высокогорных полигонах военнослужащим 102-й российской базы необходимо выполнить около пятидесяти заданий. Они должны знать, как действовать, если противник применил оружие массового поражения, а также как тактическая группа ведет себя в обороне и наступлении.

В учениях принимают участие свыше сотни офицеров и около 50 единиц техники, в том числе истребительная и армейская авиация.