Бойцы РВСН вручили новогодние подарки воспитанникам детских домов в Ивановской области

В Ивановской области бойцы дивизии РВСН провели благотворительные елки для воспитанников детских домов. Сказочные представления с Дедом Морозом, танцами, хороводами и конкурсами удались на славу. Всю новогоднюю программу военнослужащие придумали и подготовили самостоятельно.

В гарнизонах также прошла акция «Елка желаний», в ходе которой каждый житель военного городка мог воплотить в жизнь детскую новогоднюю мечту. В масштабных торжествах приняли участие более 1000 ребят.

Это не первое подобное представление. Так, Тейковская ракетная дивизия шефствует над интернатами уже три десятка лет.