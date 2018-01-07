Водолазы Северного флота проведут поиски самолета летчика-истребителя Сафонова

В 2018 году водолазы Северного флота проведут поиски самолета легендарного летчика-истребителя морской авиации Северного флота первого дважды Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны гвардии подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова. Он погиб в ходе воздушного боя над Баренцевым морем в 1942 году, защищая союзный конвой от воздушной атаки люфтваффе.

В 2017 году моряки Северного флота активно участвовали в поисковой и военно-исторической работе. С борта затонувшего в Баренцевом море американского транспорта «Томас Дональдсон» были подняты на поверхность уникальные экспонаты - три танка «Шерман» и четыре единицы промышленного станочного оборудования. Военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолета «Аэрокобра», найденного в Щук-озере.

В 2018 году планируются военно-исторические экспедиции на полуострова Средний и Рыбачий, остров Кильдин и на Новую Землю. Также будут проведены исследования в районе боев на юго-западе Мурманской области. К экспедициям планируется привлечь участников молодежного патриотического движение Юнармия и учеников подшефных кадетских классов.

В поисковой деятельности военно-исторических артефактов в Баренцевом море и в водоемах Кольского полуострова будут задействованы подводные силы, специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.