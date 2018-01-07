Хор инженерных войск принял участие в Рождественских песнопениях

Православный солдатский хор «За Веру и Отечество» под фруководством игумена Варнавы Столбикова принял участие в Рождественских песнопениях. в домовом храме, расположенном прямо на территории воинской части.

Этот уникальный хор широко известен не только в России, но и за рубежом, куда регулярно выезжает на гастроли. По завершении рождественских праздников хор приступит к подготовке концерта в честь Дня инженерных войск, который отмечается 21 января.

За четверть века своей деятельности хор 9 раз становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей православной музыки в России, Польше, Белоруссии, Испании и Италии.