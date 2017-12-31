Более 1,4 тысяч межвидовых учений проведено в ВС РФ за 2017 год

Оснащенность Воздушно-космических сил Российской Федерации вооружением на 2017 год составляет 73 процента, а Военно-морского флота — 53 процента. Об этом сообщает газета «Красная звезда», которая является официальным изданием Министерства обороны РФ.

При этом оснащенность Военно-морского флота достигла 53 процентов в этом году. Доля современного оружия и техники в сухопутных войсках составляет 45 процентов, а в силах ядерного сдерживания - 79 процентов.

В целом современная армия и флот оснащены современным вооружением на 59 процентов.

Кроме того, за 2017 год проведено более 1,4 межвидовых учений и свыше 204 двусторонних учений.