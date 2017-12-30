В Вооруженных Силах РФ готовятся к Новому году

В Вооруженных Силах России начинают отмечать Новый год. Творческие коллективы придумывают сценарии для праздника, украшают расположение своих частей, делают стенгазеты, готовят к празднику новогодний стол.

В одной из частей в Ярославской области по сюжету террористы берут в заложники Деда Мороза и Снегурочку. Бандиты действуют нагло и с новогодними персонажами не церемонятся, волшебный посох оказывается бессилен перед дулами автоматов.

Сорвать Новый год злодеям не удается, у них на пути встает спецназ РВСН, который штурмует автомобиль с Дедом и Снегуркой. Дедушку с внучкой благополучно доставляют в часть, чтобы вручить подарки и благодарность от командующего ракетными войсками.

В подмосковном полку связи ВДВ готовятся к празднику. В руках десантников не оружие и парашютные стропы, а мишура и елочные игрушки. Хрупкие шары и снежинки держат крепкие руки, едва успевшие отойти от физподготовки. Вся энергия воинов под Новый год направлена в мирное русло. Крылатая пехота украшает казарму гирляндами, рисует акварелью на окнах и оформляет стенгазеты.

Запах пороха и дым учебных сражений остались в году уходящем. Сейчас все внимание уделяется ароматно парящим котлам и духовкам в армейских столовых. Для поваров всех воинских частей настало особое время. В каждом варочном котле можно приготовить 350 килограмм пищи. Вода для варки подается автоматически, необходимо только добавлять ингридиенты в нужных пропорциях и периодически помешивать.

Мандарины, бананы, яблоки, конфеты – все это присутствует на столах военнослужащих в Новый год. На выбор предлагается несколько салатов, первых и вторых блюд.

«Служится по другому, чувствуется новогоднее, праздничное настроение», - говорит десантник 38-го полка связи ВДВ Наиль Бейсов.

В уходящем 2017-м в военном городке Таманской дивизии «бэби-бум». В переполненном зале еле уместились полтысячи человек. Вместе с Алисой театралы отправили детей и жен военнослужащих в новогоднюю страну чудес.

«Это настолько волшебный праздник, детям хочется подарить столько тепла и счастья, что забываешь, что ты сам взрослый человек, хочется творить волшебство», - делится впечатлениями жена военнослужащего Василиса Кучер.

«Я горжусь, что я жена военного офицера, наши мужья не зря столько времени проводят на работе, чтобы потом устроить нам такой прекрасный праздник», - рассказывает жена другого военнослужащего Виктория Касилова.

Под Новый год не только мамам, но и некоторым папам этих детей выпала удача своими глазами увидеть радость нового поколения.

«Я вижу, как радуются мои дети, от этого и мне приятно, после этого служить еще сильнее хочется, выполнять все задачи», - говорит командир отделения охраны Таманской дивизии Александр Жиляков.

Для тех, кто еще не скоро увидит своих родных и друзей, военные связисты прямо в полях устанавливают новогодние линии с отдаленными гарнизонами. Изображение по каналам армейской связи передается в разы надежнее, нежели через обычный домашний интернет, поскольку качество видеодиалога не зависит от всемирной паутины. И даже в новогоднюю ночь, когда все линии перегружены, воинские части от Калининграда до Сахалина всегда остаются на связи.