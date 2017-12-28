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В войска РВСН поставлено более 80 новейших комплексов «Ярс»

Константин Федоров
14:35 28.12.2017
В Ракетных войсках стратегического назначения подвели итоги года. За последние пять лет ракетчики провели масштабные работы по перевооружению.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Доля современных вооружений в Ракетных войсках стратегического назначения увеличилась более чем в полтора раза, заявил начальник штаба РВСН, первый заместитель командующего генерал-лейтенант Александр Пономаренко.

По его словам, в период с 2012 по 2017 год войска РВСН стремительно развивались. За это время выполнено свыше 40 успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет.

«В этот период были проведены масштабные работы по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения, было закуплено и поставлено в войска более 80 установок ракетного комплекса "Ярс". Это позволило нам поставить на боевое дежурство 12 ракетных полков», – сказал Пономаренко.

Кроме того, сейчас проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса «Сармат». Он будет вооружен тяжелой жидкостной ракетой, которая придет на замену баллистической ракете «Воевода».

Напомним, на днях войска РВСН осуществили тестовый пуск МБР РС-12М «Тополь» для оценки нового боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Во время испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских МБР.

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