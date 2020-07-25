Два корабля ОСК примут участие в параде в День ВМФ

В Главном военно-морском параде впервые примут участие два корабля постройки Объединенной судостроительной корпорации. Речь идет о большом десантном корабле проекта 11711 «Петр Моргунов» и атомной подводной лодке проекта 955А «Князь Владимир».

Дебют «Петра Моргунова» состоится в Кронштадте, а «Князь Владимир» примет участие в параде в Североморске. В 2020 году любоваться боевыми кораблями можно будет не только в Санкт-Петербурге, но и в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе и Каспийске.

Среди прочих участников праздника можно будет наблюдать корвет «Громкий» (Амурский судостроительный завод), корветы «Бойкий» и «Стойкий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» (Северная верфь), корабли противоминной обороны «Александр Обухов», «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов» (СНСЗ), подводные лодки «Старый Оскол», «Петропавловск-Камчатский» и «Колпино» (Адмиралтейские верфи), фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» (ПСЗ «Янтарь») и другие подводные и надводные корабли, построенные на верфях Объединенной судостроительной корпорации.

Головным предприятием по подготовке кораблей и вспомогательных судов обеспечения к участию в Главном военно-морском параде традиционно выступил Кронштадтский морской завод (входит в ОСК). Он подготовил к параду 25 кораблей и судов.