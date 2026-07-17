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ПВО за день сбили 117 украинских дронов в небе над Россией

Противник пытался атаковать 10 регионов страны.
17-07-2026 00:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников над Россией в течение четверга, 16 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Противник пытался атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.

Кроме того, вражеские дроны были уничтожены и перехвачены над акваторией Азовского и Черного морей. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения «Молниями-ПВО» дронов ВСУ над Красным Лиманом.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

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