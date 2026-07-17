Силы ПВО перехватили 243 беспилотника ВСУ за минувшую ночь

Силы ПВО перехватили 243 беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать регионы России минувшей ночью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации оборонного ведомства, дроны врага были замечены над территорией 12 областей страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Налет продолжался с 20.00 до 08.00 по московскому времени.

«Перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - передает министерство.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, прошлой ночью над регионами страны были уничтожены 375 БПЛА врага.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.