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Расчет «Гиацинта» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области

В результате артиллерийского удара уничтожены оборудованные в лесополосе укрытия и более 30 боевиков украинского режима, подготовленных к переброске на передовые позиции.
16-07-2026 18:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» нанес удар по скоплению украинских подразделений в лесополосе Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие готовились к переброске на передовые позиции для проведения ротации.

Цель обнаружили операторы разведывательных беспилотников. По данным ведомства, личный состав ВСУ находился в оборудованных укрытиях среди деревьев. Координаты района передали артиллеристам 1472-го гвардейского мотострелкового полка 68-го гвардейского армейского корпуса.

После получения целеуказания расчет подготовил орудие и произвел пристрелочный выстрел. Операторы БПЛА уточнили координаты и скорректировали огонь, после чего по лесополосе выпустили еще два снаряда.

На опубликованных Минобороны кадрах сначала показана работа расчета на оборудованной и замаскированной позиции. Орудие размещено в углубленном укрытии. После команды артиллеристы производят выстрел, пространство внутри позиции на несколько мгновений освещает яркая вспышка.

Далее демонстрируется съемка с разведывательного беспилотника. В лесополосе фиксируются разрывы боеприпасов и поднимающиеся над деревьями облака дыма и пыли. В финальной части ролика показаны кадры объективного контроля в тепловизионном режиме.

В Минобороны уточнили, что в результате удара были разрушены укрытия и уничтожены более 30 украинских военнослужащих. По оценке ведомства, это сорвало запланированную ротацию и не позволило своевременно заменить подразделения, находившиеся на переднем крае.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #уничтожение #запорожская область #ротация #СВО #Гиацинт-Б #группировка войск «Восток»
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