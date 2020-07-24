Цаликов принял участие в заседании Совета технополиса «ЭРА»

Сегодня в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов приняли участие в IV заседании Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА», которое открывает серию крупных совместных мероприятий под эгидой коллегии Военно-промышленной комиссии России и Минобороны РФ.

Очередное заседание Совета технополиса «ЭРА» прошло в Анапе под руководством заместителя Председателя Правительства России Юрия Борисова.

В ходе него были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с функционированием и новыми механизмами взаимодействия первого военного иннограда с ведущими предприятиями ОПК и научными школами страны. Отмечается, что на сегодняшний день условия для развития малых и больших предприятий значительно расширились.

«Технополис "ЭРА" буквально всколыхнула инициативщиков, количество предложений инициативных разработок продолжает расти. Гражданские предприятия получили реальный шанс воплотить свои идеи через технополис и выйти на совершенно новый уровень», - сказал Руслан Цаликов.

Также участники заседания рассмотрели заявки научных организаций и предприятий промышленности на получение ими статуса резидента технополиса и обсудили детали будущего федерального закона «О Военном инновационном технополисе «ЭРА», проект которого в настоящее время активно разрабатывается на межведомственном уровне.

Кроме того, на заседании были рассмотрены промежуточные результаты деятельности Центра компетенций цифровых двойников, а также динамика научных исследований и разработок Госкорпорации «Росатом», проводимых совместно с технополисом «ЭРА».

В заседании Совета также приняли участие руководство госкорпораций «Росатом», концерна «Калашников», Фонда перспективных исследований, члены коллегии Военно-промышленной комиссии ректоры МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им. Н.Э.Баумана и другие члены Совета Технополиса.

Также в ходе рабочей поездки первый замглавы военного ведомства проверил жилищно-казарменный фонд в регионе, его использование и содержание, а также проверил качество жизни и условия несения службы военнослужащих Южного военного округа.