«Молнии-ПВО» сбили дроны ВСУ над Красным Лиманом

Расчет беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО» 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный и ударный беспилотники ВСУ самолетного типа на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время боевого дежурства военнослужащие обнаружили в воздушном пространстве над районом Красного Лимана вражеские беспилотники. После этого был оперативно запущен дрон-перехватчик «Молния-ПВО».

Как сообщили в Минобороны, оператор вывел аппарат в район цели, после чего «Молния» тараном уничтожила первый беспилотник неприятеля. Затем расчет выполнил повторный запуск и аналогичным способом поразил второй дрон противника.

В российском оборонном ведомстве отметили, что этот эпизод подтвердил эффективность комплекса при борьбе с низколетящими воздушными целями. Расчеты БПЛА «Молния-ПВО» продолжают круглосуточное боевое дежурство и готовы к оперативному отражению новых угроз.

В Минобороны добавили, что подразделения войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» регулярно обеспечивают прикрытие российских подразделений и выполняют задачи по противодействию украинским беспилотникам на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.