Комбат Рим: ВС РФ обошли три линии обороны врага при штурме Константиновки

Российские подразделения во время наступления на Константиновку в ДНР не стали атаковать украинские позиции в лоб, а обошли город с западного направления, преодолев три линии обороны ВСУ. Об этом сообщил командир 2-го батальона 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным Рим в интервью, предоставленном Минобороны России.

«Основной удар шел в обход (Константиновки. - Прим. ред.), чтобы противник думал, что мы идем в лоб, а мы пошли с запада. Три линии обороны у них было. Одиннадцать лет строили. Очень сложно было, много FPV- дронов, очень много дронов», - сказал Рим.

При этом он отметил, что российских военнослужащих заранее готовили к ведению боев в городской застройке.

Рим утверждает, что украинские подразделения стараются избегать стрелковых боев и в большинстве случаев отходят с занимаемых позиций. По его словам, часть военнослужащих ВСУ остается без связи и снабжения, поскольку испытывает нехватку топлива, генераторов и средств зарядки, а некоторые не знают, что оказались в окружении. Те, кто осведомлен о ситуации, пытаются выйти в сторону Алексеево-Дружковки.

Комбат также заявил, что украинские военнослужащие препятствуют эвакуации мирных жителей, нанося удары FPV-дронами и минируя дороги и тропы, ведущие из населенного пункта.

Ранее командир батальона 103-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок рассказал, что в освобожденной Константиновке в ходе зачистки находили иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.