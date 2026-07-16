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«Мста-С» разбила пункт управления дронами в интересах группировки «Центр»

Пункт управления беспилотниками противника был полностью уничтожен вместе с операторами и оборудованием связи.
16-07-2026 11:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и оказал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, артиллеристы вели огонь по украинскому опорному пункту, оборудованному на окраине одного из населенных пунктов. Удары наносились в тесном взаимодействии со штурмовыми группами, что позволило поддержать их продвижение и подавить оборону противника.

В ходе воздушной разведки также был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. С этой позиции украинские военнослужащие координировали применение тяжелых гексакоптеров и FPV-дронов на оптоволоконном управлении.

После получения координат расчет САУ «Мста-С» нанес артиллерийский удар по выявленной цели. В ведомстве заявили, что пункт управления беспилотниками был уничтожен вместе с находившимися там операторами и оборудованием связи.

По оценке Минобороны России, поражение объекта лишило украинские подразделения возможности применять ударные беспилотники на этом участке фронта, что позволило обеспечить более безопасное продвижение российских штурмовых групп и ослабить систему управления БПЛА противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #САУ #Центр #Мста-С #артиллеристы #расчет #пункт управления дронами
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