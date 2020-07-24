Минобороны предлагает освободить резидентов технополиса «Эра» от уплаты НДС

Министерство обороны РФ предлагает на десять лет освободить резидентов военного инновационного технополиса «Эра» от уплаты НДС. Об этом сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности российского военного ведомства генерал-майор Андрей Гончаров.

«В качестве одной из налоговых преференций предлагается освободить резидентов технополиса от уплаты НДС сроком на 10 лет», - сказал он.

По его словам, это станет возможным путем внесения изменений в налоговый кодекс РФ только после принятия закона о военном технополисе.

Ранее сообщалось, что сейчас разрабатывается федеральный закон «О Военном инновационном технополисе «Эра». Цель закона - создание комфортных условий для работы в нем предприятий. После вступления закона в силу, технополис станет экономической зоной с особым налоговым режимом.

Компаниям-резидентам предлагается упростить процедуру землепользования, а при исполнении гособоронзаказа отменить обеспечение заявки на участие в конкурсе и предоставить резидентам бонусные баллы при отборе победителя.