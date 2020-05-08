В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения

Поставки новейших истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС РФ пройдут в два этапа. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Как отметил представитель военного ведомства, до середины 2020-ых годов войска будут получать машины с двигателем четвертого поколения. После этого начнутся поставки Су-57 с двигателем пятого поколения.

«На втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», - рассказал Криворучко в интервью изданию «Национальная оборона», сообщает РИА Новости.

Криворучко также рассказал о поступлении на вооружение комплекса с гиперзвуковой противокорабельной ракетой Циркон. По его словам, планируется, что «Циркон» примут на вооружение в 2020-2021 годах. В ближайшее время пройдут первые испытания ракеты с борта субмарины