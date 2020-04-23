Россия планирует начать экспортные поставки бронемашин на платформе «Бумеранг»

Россия начала продвигать на экспорт бронемашины, созданные на базе бронированной платформы «Бумеранг». Об этом сообщил «Звезде» генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» (разработчик и производитель платформы «Бумеранг») Александр Красовицкий.

«На бронетранспортер К-16 и БМП К-17, созданные на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг", получены рекламный паспорт и паспорт экспортного облика. Эти документы дают право нам совместно с АО "Рособоронэкспорт" продвигать эти машины на внешний рынок, тем более что ряд инозаказчиков уже проявляли интерес к этой машине», - сказал Красовицкий.

Он уточнил, что комплектация поставляемых за рубеж «Бумерангов» может отличаться от той, что пойдет на внутренний рынок, она будет согласовываться с заказчиком.

«Это обычное явление, поскольку, как правило, инозаказчики используют свои средства связи, отказываются от средств защиты от ОМП (оружия массового поражения), требуют другое лакокрасочное покрытие в соответствии с принятыми в той или иной стране стандартами», - добавил Красовицкий.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» - перспективная колесная платформа, которая впервые была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции Парада Победы в 2015 году.