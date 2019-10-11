Нигерия обсуждает с РФ покупку истребителей Су-57

Нигерия обсуждает с Россией покупку истребителей пятого поколения Су-57, а также другой военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Нигерии в России Стива Дэвиса Угба.

«Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как Вы можете представить. Россия - надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства», - сообщил посол.

Дипломат также отметил, что Нигерия заинтересована в покупке вертолетов, танков и другой техники, которую планируется применять в том числе для борьбы с терроризмом.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.