Скорость российских боевых вертолетов смогут увеличить до 400 километров в час

Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) и ОКБ Миля разработали ряд мероприятий, которые позволяют увеличить скорость российских боевых вертолетов до 400 километров в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЦАГИ Кирилл Сыпало.

По его словам, главным из них является установка лопастей несущего винта новейшей конструкции, что позволит уже существующие машины сделать скоростными. Так, новые лопасти позволят снизить негативные эффекты, возникающие у вертолетов классической схемы на больших скоростях.

Предполагается, что лопасти, спроектированные с использованием новых принципов, применят на уже выпущенных машинах марки «Ми».

Ранее проект российского сверхбыстрого вертолета успешно защищен в Минобороны РФ.

Также ранее «Звезда» рассказывала, каким будет новый российский сверхбыстрый вертолет, а также зачем Россия создает сверхбыстрый вертолет.