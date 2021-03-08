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В Самаре на 8 марта военные провели мини-парад у дома ветерана

Ян Брацкий
05:33 08.03.2021
Военнослужащие ЦВО поздравили инвалида войны Галину Митрофановну Стаканову с Международным женским днем и пожелали ей долгих лет жизни и здоровья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Самаре военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парад у дома 86-летней Галины Митрофановны Стакановой.

Поздравить с наступающим 8 марта инвалида Великой Отечественной, которая пережила все ужасы войны, пришли лучшие военнослужащие бригады и командир - полковник Дмитрий Турлов. Он выразил восхищение ее героизмом, от имени руководства округа и всех военнослужащих поздравил с наступающим Международным женским днем, вручил цветы и подарки, пожелал крепкого здоровья и радостных вестей.

После поздравления командир бригады пригласил Галину Митрофановну к окну, где ее ждал особенный подарок.  Во дворе дома военнослужащие спели для нее песню «Катюша», коллективно поздравили и прошли перед ветераном торжественным маршем.

Галина Митрофановна не смогла сдержать слез: подпевала и поблагодарила всех за приятные поздравления. Также она призвала всех ценить мир, дружить и помнить, что им пришлось пережить.

Галина Митрофановна Стаканова родилась 29 июля 1934 года. В 7 лет, в одночасье, она стала полной сиротой. Их дом в Орловской области попал под бомбежку фашистов. Мать скончалась на месте. Через несколько часов погиб пятилетний брат. Сама Галина Митрофановна получила контузию, множественные осколочные ранения, потеряла одну руку. Вернувшийся на следующий день домой с фронта отец, не выдержав горя, умер от сердечной недостаточности, но Галину Митрофановну спасли военные врачи. После войны она создала семью. Сейчас у нее есть дети и внуки.

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