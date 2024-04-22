МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» уничтожил украинский опорный пункт на Северском направлении

Цель находилась на дальности около 12 километров от позиции реактивных систем залпового огня.
2024-04-22 10:45:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта противника на Северском направлении. 

Это стало возможным благодаря умелым действия расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Вражеские укрепления были смешаны с землей на дальности более чем в 12 километров. 

Корректировку огня и фиксацию успешного поражения целей 122-миллиметровыми реактивными снарядами проводили при помощи беспилотника, который в режиме реального времени передавал все на командный пункт артиллерии. 

Нанеся удар, расчет РСЗО покинул огневую позицию. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что огневое поражение, наносимое артиллерией, поддерживает штурмовые действия наших войск.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили боевиков в районе Новомихайловки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #РСЗО #Град #Северское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002