«Град» уничтожил украинский опорный пункт на Северском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта противника на Северском направлении.

Это стало возможным благодаря умелым действия расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Вражеские укрепления были смешаны с землей на дальности более чем в 12 километров.

Корректировку огня и фиксацию успешного поражения целей 122-миллиметровыми реактивными снарядами проводили при помощи беспилотника, который в режиме реального времени передавал все на командный пункт артиллерии.

Нанеся удар, расчет РСЗО покинул огневую позицию.

В российском оборонном ведомстве отметили, что огневое поражение, наносимое артиллерией, поддерживает штурмовые действия наших войск.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили боевиков в районе Новомихайловки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.