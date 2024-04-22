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Над Белгородской областью сбили ракету украинского комплекса «Точка-У»

Около 15.40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».
2024-04-22 16:22:48
© Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью ракету, выпущенную из украинского тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Как сообщает Министерство обороны России, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 15.40 по столичному времени.

«Дежурными средствами ПВО ракета ТРК "Точка-У" уничтожена над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в районе 12.00 в Белгородской области был сбит украинский беспилотник.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #белгородская область #МО РФ #Точка-У
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