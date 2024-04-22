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Расчет «Урагана» уничтожил скопление боевиков на Купянском направлении

Удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами наносился с дистанции более чем в 30 километров.
2024-04-22 11:13:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Ураган» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанес удар по скоплению украинских боевиков. Противник был уничтожен. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что цель находилась более чем в 30 километров от огневой позиции «Урагана». Также сообщает, что удар был нанесен на Купянском направлении. 

Противника удалось обнаружить при помощи воздушной разведки - сверху было отлично видно передвижение военной техники и пехоты. 

В МО РФ добавили, что расчеты РСЗО «Ураган» находятся в постоянной боевой готовности - цели от командования им приходят регулярно. 

Ранее сообщалось, что расчет российского «Града» уничтожил украинский опорный пункт на Северском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #ураган #РСЗО #Купянское направление
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