Новые письма и посылки доставили бойцам СВО на Авдеевском направлении

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи доставили новую партию посылок и бандеролей для военнослужащих группировки войск «Центр», выполняющих задачи на Авдеевском направлении. Кадры работы службы публикует Минобороны России.

На доставку корреспонденции уходят считанные дни. Поступившие на узел связи ФПС посылки сортируют по тем направлениям, где адресаты выполняют боевые задачи. Затем на грузовых автомобилях доставляют теплые весточки из дома лично в руки военнослужащим.

Со всей России приходят трогательные письма со словами поддержки не только от близких, но и от совершенно незнакомых, но неравнодушных людей.

Поскольку на передовой пользоваться мобильными устройствами запрещено, то ФПС - альтернативная и доступная линия коммуникации. Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.