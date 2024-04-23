Расчеты FPV-дронов показали от первого лица уничтожение блиндажей ВСУ

Расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров нанесли удары по объектам ВСУ на Запорожском направлении. Кадры их работы показало Министерство обороны РФ.

Расчеты БПЛА разведывательных подразделений Феодосийского полка десантно-штурмового горного соединения ВДВ получили задачу уничтожить блиндажи противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах и выдвинулись в указанный район. Прибыв на позицию, разведчики-десантники запустили FPV-дроны.

Операторы навели БПЛА на блиндаж ВСУ в опорном пункте с личным составом. В то же время их помощники корректировали полеты дронов для точного попадания в цель.

Расчеты FPV-дронов поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других дронов-камикадзе и квадрокоптеров со сбросами нашим бойцам удалось уничтожить еще несколько выживших украинских боевиков.

Ранее Тульские десантники нанесли удар FPV-дроном по пехоте ВСУ под Соледаром. Украинские боевики пытались сбить российский беспилотник, однако им это не удалось.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.