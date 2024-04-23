Пленный Бабенко рассказал, как ВСУ обстреляли сдающихся сослуживцев

ВСУ открыли огонь по сослуживцам из минометов во время сдачи в плен, а российские военные прикрывали украинцев от обстрела. Об этом рассказал пленный Андрей Бабенко представителям Министерства обороны России.

Во время обстрела позиций, украинцы спрятались в блиндаж, но подобрались российские штурмовики и вынудили ВСУшников сложить оружие, это заметило командование.

«Чтобы остаться живыми, мы сложили оружие и вышли с поднятыми руками. Увидев, что мы добровольно сдаемся в плен, командование ВСУ открыло по нам минометный огонь», - сказал Бабенко.

Андрей отметил, что российские военные относятся уважительно к пленным, призвал соотечественников избегать участия в боевых действиях и констатировал, что украинское командование бросает людей на убой и верную гибель.

Бабенко был мобилизован, в военкомате очень быстро прошел медкомиссию, где его признали годным. Подготовку проходил в Англии. Там учили окапываться и делать блиндажи. Стрелять учили мало, за время подготовки за рубежом израсходовал всего два магазина патронов.

После подготовки Андрея бросили на передовую. Мужчина рассказал о серьезных потерях в рядах ВСУ. По словам Бабенко, в его подразделении было много раненых, убитых и пропавших без вести.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.