Трофейный немецкий танк Leopard доставили в ремонтное подразделение

С передовой на Авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» доставили трофейный немецкий танк Leopard, принадлежавший украинским боевикам. МО РФ показало видео транспортировки машины.

Эвакуация уничтоженного российскими бойцами танка проходила в два этапа. Сначала провели инженерную разведку района, в котором он находился, а затем транспортировали его непосредственно в ремонтное подразделение. Там военнослужащие начали его ремонтировать.

Специалисты-ремонтники в краткий срок заменят гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка. После этого будет принято решение на дальнейшую транспортировку.

Ранее наши бойцы показали захваченное в Новомихайловке трофейное оружие ВСУ. В руки штурмовиков попали пулеметы, гранатометы, гранаты и средства радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.