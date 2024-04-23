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Трофейный немецкий танк Leopard доставили в ремонтное подразделение

Эвакуация танка проходила в два этапа, сначала специалисты изучили район эвакуации, затем транспортировали машину в ремонтное подразделение.
2024-04-23 06:10:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

С передовой на Авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» доставили трофейный немецкий танк Leopard, принадлежавший украинским боевикам. МО РФ показало видео транспортировки машины.

Эвакуация уничтоженного российскими бойцами танка проходила в два этапа. Сначала провели инженерную разведку района, в котором он находился, а затем транспортировали его непосредственно в ремонтное подразделение. Там военнослужащие начали его ремонтировать.

Специалисты-ремонтники в краткий срок заменят гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка. После этого будет принято решение на дальнейшую транспортировку.

Ранее наши бойцы показали захваченное в Новомихайловке трофейное оружие ВСУ. В руки штурмовиков попали пулеметы, гранатометы, гранаты и средства радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танк #Леопард #Ремонт #трофейная техника #Авдеевское направление
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