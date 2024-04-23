Шойгу констатировал, что ВС РФ владеют инициативой по всей ЛБС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировки ВС РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать врага с занимаемых им рубежей.
«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновенияипродолжаютвыдавливать противника с занимаемых рубежей», - сказал он на заседании коллегии российского оборонного ведомства, комментируя ход проведения спецоперации на Украине.
Также министр сообщил об освобождении нашими войсками нескольких населенных пунктов: Первомайского, Богдановки, Новомихайловки и расширении зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.
Глава ведомства напомнил о намерении Соединенными Штатами выделить Украине новый пакет военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Шойгу, большая часть ассигнований уйдет на финансирование американского ВПК.
Также министр назвал потери украинской стороны с начала СВО. Как утверждает Шойгу, речь идет почти о полумиллионе человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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