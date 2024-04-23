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Шойгу констатировал, что ВС РФ владеют инициативой по всей ЛБС

Сергей Шойгу отметил, что российские войска продолжают выдавливать неприятеля с занимаемых рубежей.
2024-04-23 13:08:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировки ВС РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать врага с занимаемых им рубежей.

«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновенияипродолжаютвыдавливать противника с занимаемых рубежей», - сказал он на заседании коллегии российского оборонного ведомства, комментируя ход проведения спецоперации на Украине.

Также министр сообщил об освобождении нашими войсками нескольких населенных пунктов: Первомайского, Богдановки, Новомихайловки и расширении зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.

Глава ведомства напомнил о намерении Соединенными Штатами выделить Украине новый пакет военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Шойгу, большая часть ассигнований уйдет на финансирование американского ВПК.

Также министр назвал потери украинской стороны с начала СВО. Как утверждает Шойгу, речь идет почти о полумиллионе человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Шойгу #МО РФ #СВО
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