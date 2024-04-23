Танкисты одним выстрелом уничтожили расчет гранатомета ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые замаскированные позиции, боевую технику и живую силу ВСУ. Кадры их работы опубликовало Министерство обороны России.

На видео танкисты выдвигаются на очередную боевую задачу. Разведка с воздуха сообщила о движении противника в этом районе и отправила координаты новой цели, и экипаж Т-80БВ отправился на огневую позицию. Первым же прицельным выстрелом бойцы уничтожили расчет автоматического гранатомета противника.

Обычно, подавляя огневую точку противника, танкисты работают с закрытой огневой позиции на расстоянии около 6 км. Стрельбу корректируют с воздуха. Первый выстрел, как правило, пристрелочный, второй - точно в цель, третий - контрольный. После выполнения задачи танкисты сразу заезжают в так называемый «отстойник», чтобы противник не мог выследить их, а также чтобы перезарядиться и быть готовыми для новых боевых заданий.

Танкисты 1-й гвардейской танковой армии групп Западной группировки уничтожают выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия российских передовых отрядов. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков. За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, автоматический гранатомет, немецкий Leopard - каждый боевой выход приносит результат.

Ранее МО РФ показало кадры работы РСЗО «Град» на Северском направлении зоны СВО. Наши артиллеристы уничтожили огнем «Града» опорный пункт украинских националистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.