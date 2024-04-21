МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА вскрыли украинские позиции в Запорожской области

Расчеты беспилотников группировки войск «Днепр» работают круглосуточно.
2024-04-21 07:22:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области постоянную разведку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр». Они работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Бойцы запускают квадрокоптеры на значительном удалении от себя. Это необходимо для того, чтобы противник не обнаружил позицию оператора и не нанес по ней удар. Расчеты БПЛА являются для врага приоритетной целью.

Операторы FPV-дронов ведут разведку украинских позиций круглосуточно. Бойцы постоянно рискуют своими жизнями, но выполняют все поставленные задачи.

Информация с БПЛА, поступающая в режиме реального времени, помогает продвигаться штурмовым подразделениям и корректировать огонь артиллерии.

«Работаем постоянно. В плане безопасности дроны прошиваются, чтобы их не было видно», - рассказал оператор FPV-дрона.

Также беспилотники способны сами наносить удар по националистам. Дроны оснащают взрывными устройствами различных типов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #дроны #МО РФ #запорожская область #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002