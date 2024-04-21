Операторы БПЛА вскрыли украинские позиции в Запорожской области

В Запорожской области постоянную разведку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр». Они работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Бойцы запускают квадрокоптеры на значительном удалении от себя. Это необходимо для того, чтобы противник не обнаружил позицию оператора и не нанес по ней удар. Расчеты БПЛА являются для врага приоритетной целью.

Операторы FPV-дронов ведут разведку украинских позиций круглосуточно. Бойцы постоянно рискуют своими жизнями, но выполняют все поставленные задачи.

Информация с БПЛА, поступающая в режиме реального времени, помогает продвигаться штурмовым подразделениям и корректировать огонь артиллерии.

«Работаем постоянно. В плане безопасности дроны прошиваются, чтобы их не было видно», - рассказал оператор FPV-дрона.

Также беспилотники способны сами наносить удар по националистам. Дроны оснащают взрывными устройствами различных типов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.