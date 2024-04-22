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Получившим ранения участникам СВО вручили награды и жилищные документы

Военнослужащие, окончившие после ранений курсы дополнительного профобразования, смогут продолжить службу в организациях Минобороны.
2024-04-22 10:40:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова», прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине.

На церемонии присутствовал начальник Управления военного образования – замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников. В мероприятии также принял участие замначальника филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Александр Новиков. Прошедшие реабилитацию военные после переподготовки также получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, жилищные документы и воинские звания.

Отличившимся бойцам вручили 37 государственных наград, в числе которых девять орденов Мужества, Знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль Суворова, 10 медалей «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени и 15 медалей «Участник СВО».

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы», - сказал Муравлянников.

Переподготовка получивших серьезные ранения военнослужащих является одним из направлений масштабной программы, направленной на их социальную реабилитацию. Для таких бойцов подготовлены места проживания и службы в выбранных регионах страны.

На базе госпиталя открыт консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения проходящих лечение бойцов СВО. Данная мера позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов. Военнослужащим не придется тратить время на сбор документов, им помогут специалисты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награждение #МО РФ #СВО
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