Танкисты уничтожили бронетехнику ВСУ из Т-90М «Прорыв»

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» показал, как уничтожает с закрытой огневой позиции опорный пункт и бронетехнику украинских боевиков на Авдеевском направлении в зоне СВО. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Расчет БПЛА во время разведки выявил цели, после чего танковый экипаж выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Бойцы навели вооружение танка и успешно поразили все цели огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов на дальности до 10 км.

Танковые экипажи группировки войск «Центр» поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также мешают врагу вести ответный огонь.

Ранее расчет «Мста-С» уничтожил украинских боевиков в Харьковской области. Противник пытался окопаться у границ Белгородской области, однако его обнаружили операторы БПЛА во время аэроразведки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.