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Танкисты уничтожили бронетехнику ВСУ из Т-90М «Прорыв»

Координаты целей танкисты получили от расчета БПЛА, после чего прибыли на огневую позицию и уничтожили опорный пункт бронетехнику врага 125-мм снарядами.
2024-04-22 05:00:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» показал, как уничтожает с закрытой огневой позиции опорный пункт и бронетехнику украинских боевиков на Авдеевском направлении в зоне СВО. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Расчет БПЛА во время разведки выявил цели, после чего танковый экипаж выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Бойцы навели вооружение танка и успешно поразили все цели огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов на дальности до 10 км.

Танковые экипажи группировки войск «Центр» поддерживают действия штурмовых групп, сковывая тактические действия противника, а также мешают врагу вести ответный огонь.

Ранее расчет «Мста-С» уничтожил украинских боевиков в Харьковской области. Противник пытался окопаться у границ Белгородской области, однако его обнаружили операторы БПЛА во время аэроразведки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #танк #Т-90М Прорыв #Авдеевское направление
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