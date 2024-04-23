«Мста-Б» уничтожили позиции украинских боевиков в приграничном районе

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты украинских террористов в граничащем с Белгородской областью районе, сообщает Министерство обороны России.

Ведомство продемонстрировало кадры боевой работы российских артиллеристов. Гаубица остается незамеченной, поскольку спрятана среди деревьев и накрыта ветвями.

На записи показано, как боевой расчет наводит орудие на цель. Наводчик вращает маховики, заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом, затвор каморы закрывается. Подается команда «Орудие!», в ответ звучит «Выстрел!». После чего производится выстрел. Ствол откатывается назад, а затем возвращается в исходное положение, на землю падает стреляная гильза.

Ведение огня корректируется с помощью беспилотников. Отстрелявшись, расчет бежит в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар. В описании к видео сказано, что попытка боевиков занять стратегическую высоту заканчивается провалом. Уничтожены военная техника и минометный расчет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.