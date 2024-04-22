Расчеты Д-20 нанесли удар по укреплениям ВСУ на Донецком направлении

Расчеты буксируемых орудий Д-20 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы артиллеристов «Южной» группировки войск публикует Министерство обороны России.

На записи показано, как расчеты производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и после получения координат ведут огонь. Орудие спрятано под навесом, который накрыт маскировочной сетью, травой и ветвями.

В описании к кадрам сказано, что боевая работа ведется независимо от времени суток и погодных условий. Артиллеристы наносят огневое поражение военным объектам, фортификационным сооружениям и живой силе противника, поддерживая продвижение штурмовых подразделений.

Корректировать огонь помогают беспилотники. Также камера БПЛА позволяет фиксировать результаты попаданий по целям. Отстрелявшись, расчет уходит в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.