Кадры из освобожденной Новомихайловки в ДНР показали с коптера

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры из населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, об освобождении которого сегодня сообщало российское оборонное ведомство.

Отмечается, что Новомихайловку от боевиков киевского режима освободили штурмовики 155-ой отдельной гвардейской морской пехоты Тихоокеанского флота. Они провели ротацию и вышли в тыловые районы.

Кроме того, российские бойцы продемонстрировали трофеи, которые были захвачены в бою. В руках военнослужащих ВС РФ оказались пулеметы, гранатометы, гранаты и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Вооруженные силы России освободили Новомихайловку на территории ДНР. По сообщению Минобороны России, населенный пункт был освобожден в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.