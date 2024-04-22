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Кадры из освобожденной Новомихайловки в ДНР показали с коптера

Новомихайловку в ДНР освободили штурмовики 155-ой отдельной гвардейской морской пехоты Тихоокеанского флота.
2024-04-22 19:27:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры из населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, об освобождении которого сегодня сообщало российское оборонное ведомство.

Отмечается, что Новомихайловку от боевиков киевского режима освободили штурмовики 155-ой отдельной гвардейской морской пехоты Тихоокеанского флота. Они провели ротацию и вышли в тыловые районы.

Кроме того, российские бойцы продемонстрировали трофеи, которые были захвачены в бою. В руках военнослужащих ВС РФ оказались пулеметы, гранатометы, гранаты и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Вооруженные силы России освободили Новомихайловку на территории ДНР. По сообщению Минобороны России, населенный пункт был освобожден в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #Тихоокеанский флот #штурмовики #новомихайловка
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