Экипаж Ка-52М уничтожил подразделения ВСУ на Авдеевском направлении

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

На записи демонстрируется, как вертолеты взлетают, набирают высоту, мчатся над полями, пускают ракеты. Полеты выполняются на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника.

Минобороны уточнило, что удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Поразив цели, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

«Полет был осложнен метеорологическими условиями. Пришли в район цели, ПАН выдал задачу, выстрелили с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика, была уничтожена живая сила противника», - рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Денис.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.