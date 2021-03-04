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Днем и ночью: кадры практических полетов Ка-27 с палубы фрегата «Адмирал Эссен»

Анна Берестовая
04:01 04.03.2021
В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 20 взлетов и посадок на палубу корабля.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного  смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Эссен».

В соответствии с полетным заданием вертолетчики Морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем «Адмирала Эссен» отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток.

Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

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