В Московском ВОКУ прошел второй этап вакцинации курсантов парадных расчетов

В Московском высшем общевойсковом командном училище профессорско-преподавательский состав, командование и курсанты получают второй компонент вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции. Препарат был доставлен в ВУЗ с соблюдением всех условий транспортировки.

Участниками второго этапа вакцинации уже стали более 400 курсантов и офицеров, входящих в состав парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в Москве. После ввода вакцины все военнослужащие и гражданский персонал находятся под контролем врачей.

Вакцинация позволит выработать у личного состава иммунитет к началу сводных тренировок военного парада в подмосковном Алабине. Перед стартом процедуры вакцинации командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты вуза в обязательном порядке проходили необходимый осмотр у медицинских работников. Прививки ставятся на добровольной основе. Вакцину вводят только с письменного согласия военнослужащих.