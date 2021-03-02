Решением Оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны переведены на плановый режим работы.

Сотрудники медицинского персонала медорганизаций Вооруженных Сил РФ на добровольной основе прошли иммунопрофилактику, либо имеют высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции.

Загрузка специализированных многофункциональных медицинских центров заболевшими COVID-19, снизилась до 40%. В этих центрах стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население.

При этом, на стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных.

В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных Силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени прививку первым компонентом вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, получили свыше 286 тысяч военнослужащих.

Также ведется работа по вакцинации военнослужащих, которые примут участие в Параде Победы, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время первым компонентом провакцинировано более 14 тысяч участников Парада, второй компонент препарата получили более 5 тысяч военнослужащих.