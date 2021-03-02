Универсальный танкист: экипажи Т-72 в ЦВО проходят экспериментальную программу подготовки

На Урале танкисты Центрального военного округа приступили к освоению экспериментальной программы обучения «Стальной охотник», которая позволяет повысить взаимозаменяемость членов экипаже танков Т-72 в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также обучить военнослужащих нестандартным способам ведения танкового боя.

Данная программа подготовки танкистов существенно отличается от стандартной тем, что ранее членов экипажа танка готовили поодиночке.

Например, механик- водитель только управлял боевой машиной, а командир и наводчик действовали строго в рамках своего функционала.

Такая программы боевой учебы «Стального охотника» подразумевает, что водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком по команде руководителя занятия и продолжить движение по трассе во время выполнения упражнений вождения и стрельбы.

Также помимо боевой стрельбы штатным снарядом прямой наводкой в курс «Стального охотника» включена фланговая стрельба, преодоление участка с минно-взрывными заграждениями, борьба с беспилотными летательными аппаратами и медицинская подготовка.

На заключительном этапе танкисты финишировали лишь после норматива по метанию гранаты на меткость из боевой машины.