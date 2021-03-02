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Расчистить мины, отбиться от атаки с воздуха: МРК «Углич» сдал вторую курсовую задачу в Каспийском море

Тимур Шерзад
11:53 02.03.2021
Успешно выполнив подразумевающееся задачами боевое маневрирование и найдя необходимые морские цели, «Углич» уничтожил их из 100-мм артиллерийской установки А-190.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипаж малого ракетного корабля «Углич» успешно сдал курсовую задачу К-2 в Каспийском море, и прошел второй этап ежегодного тестирования на допуск к управлению кораблем. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

Успешно выполнив подразумевающееся задачами боевое маневрирование и найдя необходимые морские цели, «Углич» уничтожил их из 100-мм артиллерийской установки А-190. Морские мины были поражены из 14,5-мм крупнокалиберных пулеметных установок МТПУ.

После этого малый ракетный корабль разобрался с условным воздушным противником - в этом помогли зенитно-артиллерийские комплексы АК-630-2 «Дуэт».

Также были отработаны действия по борьбе с подводными диверсантами. 

Напомним - несколько недель назад «Углич» сдал первую в году курсовую задачу К-1. 

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